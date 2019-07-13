В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Из-за прогноза об ухудшении погоды в Краснодаре 13 июля будет действовать штормовое предупреждение

В краевом центре в субботу ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Шквалистый ветер может усилиться до 20 м/с, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.