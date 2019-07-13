В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Из-за прогноза об ухудшении погоды в Краснодаре 13 июля будет действовать штормовое предупреждение
В краевом центре в субботу ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Шквалистый ветер может усилиться до 20 м/с, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.
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По данным краевого гидрометцентра, в субботу в Краснодаре будут идти кратковременные дожди с грозой. Днем воздух прогреется до 28 °С.
Как сообщали Юга.ру, 13 и 14 июля на Кубани, в том числе на Черноморском побережье, прогнозируют дождливую погоду. К воскресенью местами осадки прекратятся.
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