В Адыгее штат МЧС собираются увеличить на 100 человек

Кроме того, штатная численность ГУ МЧС РФ по Адыгее увеличится на 100 человек. Об этом 18 июня на пресс-конференции сообщил начальник ведомства Александр Зыбкин. По его словам, сегодня все подразделения готовы к оперативному реагированию на ЧС: пожарные укладываются в нормативный регламент выезда в течение 10 минут в городе, 20 минут — в сельской местности. Вместе с тем для усиления деятельности республиканского МЧС давно требовалось увеличение штатной численности.

«Благодаря содействию главы Адыгеи на уровне руководства МЧС, удалось решить кадровый вопрос, и в этом году мы получаем дополнительно около 100 штатных единиц. К примеру, практически в два раза будет увеличена численность пожарных в Тульском и Каменномостском. Кроме того, с 1 августа будет создана пожарная часть в ауле Тахтамукай, в планах — создание части в Яблоновском. Решаются вопросы о полном реформировании пожарно-спасательных подразделений в республике», — рассказал Зыбкин.