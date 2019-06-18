В Адыгее штат МЧС собираются увеличить на 100 человек
В Адыгее для усиления противопожарной и поисково-спасательной деятельности планируют в ближайшее время реформировать ряд подразделений МЧС
Кроме того, штатная численность ГУ МЧС РФ по Адыгее увеличится на 100 человек. Об этом 18 июня на пресс-конференции сообщил начальник ведомства Александр Зыбкин. По его словам, сегодня все подразделения готовы к оперативному реагированию на ЧС: пожарные укладываются в нормативный регламент выезда в течение 10 минут в городе, 20 минут — в сельской местности. Вместе с тем для усиления деятельности республиканского МЧС давно требовалось увеличение штатной численности.
«Благодаря содействию главы Адыгеи на уровне руководства МЧС, удалось решить кадровый вопрос, и в этом году мы получаем дополнительно около 100 штатных единиц. К примеру, практически в два раза будет увеличена численность пожарных в Тульском и Каменномостском. Кроме того, с 1 августа будет создана пожарная часть в ауле Тахтамукай, в планах — создание части в Яблоновском. Решаются вопросы о полном реформировании пожарно-спасательных подразделений в республике», — рассказал Зыбкин.
По его словам, сегодня в республике действует девять пожарно-спасательных частей и семь постов. Все посты преобразуют в пожарно-спасательные части. Кроме того, на базе ПСЧ № 1 сформируют специальную пожарную часть по тушению крупных пожаров. В станице Ханской планируется создать пожарно-техническую часть для проведения всех видов ремонта техники, не выезжая за пределы республики.
«Планы по реформированию подразделений будут подробно обсуждаться с главой республики и МЧС России, который собирается посетить Адыгею», — отметил начальник республиканского управления МЧС.
Как сообщали Юга.ру, Александра Зыбкина назначили главой МЧС Адыгеи в конце мая.
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