В Адыгее сгорело 4 га посевов ячменя из-за выброшенной на трассе сигареты

В период с 10 по 17 июня в Адыгее произошло 27 возгораний, большинство из них — на открытых территориях

Об этом 17 июня сообщил начальник ГУ МЧС России по Адыгее Александр Зыбкин на планерном совещании.

«Одно из последних крупных возгораний произошло 14 июня возле аула Хатукай Красногвардейского района, где сгорало 4 га ячменя из-за выброшенной с трассы сигареты, ущерб составил на 160 тыс. рублей. По данному факту возбуждено административное дело, штраф по которому составляет до 150 тыс. рублей», — отметил Зыбкин.

Установлено, что хозяин поля не выполнил требования пожарной безопасности и не сделал опушку противопожарной полосы.

Глава республиканского управления МЧС назвал еще ряд случаев возгораний, произошедшие из-за неосторожного обращения с огнем и нарушения противопожарного режима при хозяйственных работах.