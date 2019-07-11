В Сочи будут судить застройщика за обман иногородних дольщиков на 32 млн рублей
Прокуратура в июле направила в суд дело 32-летнего жителя Сочи, которого обвинили в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки в Хостинском районе
По версии следствия, с апреля 2015 года по июнь 2017 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, занимался строительством многоэтажного жилого дома на улице Высокогорной.
Застройщик продал 27 из 59 квартир жителям Москвы, Краснодарского края, Челябинской, Пензенской, Мурманской и Новосибирской областей. Он скрыл от дольщиков, что суд постановил снести дом, и присвоил полученные деньги — более 32 млн рублей.
На мужчину завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет лишения свободы и штрафа до 1 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Центральный районный суд Сочи, сообщили 11 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Обвиняемый заключен под стражу. На имущество застройщика и его родственников наложен арест.
Как сообщали Юга.ру, в конце июня сочинского застройщика осудили на пять лет по делу о хищении и отмывании 217 млн рублей при строительстве ЖК «Горка» и ТЦ «Привокзальный».
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