В Сочи будут судить застройщика за обман иногородних дольщиков на 32 млн рублей

Прокуратура в июле направила в суд дело 32-летнего жителя Сочи, которого обвинили в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки в Хостинском районе

Застройщик продал 27 из 59 квартир жителям Москвы, Краснодарского края, Челябинской, Пензенской, Мурманской и Новосибирской областей. Он скрыл от дольщиков, что суд постановил снести дом, и присвоил полученные деньги — более 32 млн рублей.

По версии следствия, с апреля 2015 года по июнь 2017 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, занимался строительством многоэтажного жилого дома на улице Высокогорной.

На мужчину завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет лишения свободы и штрафа до 1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Центральный районный суд Сочи, сообщили 11 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый заключен под стражу. На имущество застройщика и его родственников наложен арест.

Как сообщали Юга.ру, в конце июня сочинского застройщика осудили на пять лет по делу о хищении и отмывании 217 млн рублей при строительстве ЖК «Горка» и ТЦ «Привокзальный».