Сочинский застройщик Пруидзе получил пять лет по делу о хищении и отмывании 217 млн рублей

Суд установил, что с 2012 по 2016 год при строительстве ЖК «Горка» застройщик нарушил проектно-сметную документацию — превысил количество этажей. В результате коммуникации к этому дому не подключили и не ввели его в эксплуатацию. 250 дольщикам был нанесен ущерб в размере более 117 млн рублей.

Приговор касается махинаций с сочинским ЖК «Горка» и торговым центром «Привокзальный». Преступления выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Кроме того, Пруидзе по подложному разрешению на строительство заключил договоры долевого участия с восемью лицами при строительстве ТЦ «Привокзальный». После он же направил в территориальный отдел Росреестра информации об аннулировании этих сделок, похитив таким образом более 100 млн рублей.

Часть похищенных денег он позже легализовал через сделками с другой своей фирмой.

Пруидзе обвинялся по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 165 (Причинение имущественного ущерба) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Отмывание денежных средств в крупном размере). Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. От наказания по 174-й статье его освободили в связи с истечением сроков давности.

На имущество застройщика наложили арест, чтобы возместить ущерб потерпевшим, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, всего Пруидзе обвиняется в обмане дольщиков на 1,5 млрд рублей. От него также пострадали дольщики ЖК «Москва», квартир в котором ждут больше 600 человек. За превышение должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство ЖК «Москва» в 2014 году был оштрафован на 80 тыс. рублей бывший вице-мэр Сочи Олег Вронский.

По данным «СПАРК-Интерфакс», всего Пруидзе является совладельцем или руководителем 20 юридических лиц. Самыми известными из них являются ООО «Центр финансовых технологий», ООО «Сочиторгинвест» и ООО «Элит Тауэрс».