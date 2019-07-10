Подъезд к Краснодару со стороны Тимашевска планируют расширить и реконструировать, чтобы сократить пробки по дороге в Крым
Власти Краснодарского края сообщили о планах по реконструкции узкого участка трассы Краснодар — Ейск на подъезде к обходу Краснодара
Об этом сообщил на круглом столе вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский.
«Необходимо учитывать, что трафик в сторону Крыма будет аккумулироваться на Дальнем западном обходе не только с дороги М4 "Дон", но также со стороны Краснодара и Ейска по региональной автодороге Краснодар — Ейск. Для исключения создания системных транспортных заторов на подходах к Дальнему западному обходу планируется реконструкция автомобильной дороги Краснодар — Ейск», — цитирует Вороновского ТАСС.
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Протяженность участка, который предстоит реконструировать, составляет 22 км. Речь идет о нынешней двухполосной дороге, которая начинается от пересечения выезда из станицы Новотитаровской с будущим Дальним западным обходом Краснодара и заканчивается в станице Медведовской, где начинается четырехполосный участок дороги до Тимашевска. По словам вице-губернатора, дорогу планируется расширить до параметров IВ категории (четыре полосы и более), также там построят пять транспортных развязок и площадку отдыха.
Сроки начала реконструкции и объем финансирования пока не уточняются.
Как писали Юга.ру, строительство Дальнего западного обхода Краснодара должно начаться этой осенью. Проект призван снизить загруженность улиц в центре города и улучшить транспортную логистику в регионе — дорога позволит сократить время в пути к Крымскому мосту и вывести транзитный трафик из городской черты.
ДЗОК будет четырехполосной дорогой длиной 51 км. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. Дорога пройдет вдоль Краснодара, Динского, Красносельского, Нововеличковского, Новотитаровского, Пластуновского сельских поселений и Марьянского сельского поселения. Объезд должен соединить трассу Краснодар — Темрюк — Белый от новой развязки в станице Елизаветинской, через Ейское шоссе с М-4.
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