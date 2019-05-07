Как доехать в Севастополь на машине? Парадная дорога в Крым

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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За последние несколько лет Крым стал одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Добираться туда своим ходом стало намного удобнее после открытия Крымского моста. В начале мая есть еще один повод туда отправиться — военный парад 9 мая в Севастополе.

Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко написал о том, как доехать в Севастополь и что там посмотреть.

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Есть несколько вариантов маршрута из Краснодара до Крымского моста. Основных два: через Марьянскую, Ивановскую, Славянск-на-Кубани, Анастасиевскую, Варениковскую (или Темрюк) и через Северскую, Абинск, Крымск, Варениковскую и Джигинку. Обе дороги сходятся в районе Белого, и далее через станицу Старотитаровскую по прекрасному новому асфальту двигаемся к мосту.

После моста перед водителем стоит невыносимо сложная задача: ехать прямо и никуда не сворачивать с трассы «Таврида» (Е97). Через Горностаевку и Батальное выезжаем к развилке. Тут главное не пропустить второй съезд по правой стороне и поехать в направлении озера Камышенский Луг. А вот в сторону Приморского ехать как раз не нужно.

Однако если вы хотите по пути заехать в Феодосию, Коктебель, Судак, Алушту, Ялту и Балаклаву, то на развилке езжайте по крайней левой полосе. Учтите, что время в пути может увеличиться не на несколько часов, а на недельку — такие там замечательные места, что непременно захочется остаться на подольше. Но дело не только в этом: вдоль берега здесь узкая извилистая дорога. Такой серпантин, что путь в Сочи покажется легким развлечением.

Если же вы четко намерены попасть в Севастополь, то едем через Белогорск, Симферополь и Бахчисарай.

Первый вариант (быстро)

Через Славянск, Темрюк и Симферополь.
Расстояние — около 530 км.
Время в пути — порядка 7 часов.

Второй вариант (красиво)

Через Крымск, Алушту и Ялту.
Расстояние — около 620 км.
Время в пути — порядка 10 часов.

Про дорогу к набережной в самом Севастополе рассказывать не будем. Ищите парковку и отправляйтесь гулять по городу. Во-первых, местные жители всегда подскажут, куда идти к местам массовых зрелищ. Во-вторых, практически весь город и сам по себе красоты необычайной. Так что на машине ездить по нему просто преступление.

Что посмотреть в Севастополе

Основная цель поездки на 9 мая — естественно, парад Победы. Крейсеры, эсминцы, катера и много чего еще. Зрелище захватывающее. Но можно и остаться на денек или приехать раньше, чтобы посетить и другие достопримечательности.

Недалеко, в получасе езды от центра, находится 35-я береговая батарея. В самом городе на Историческом бульваре располагается музей Черноморского флота. А в окрестностях мыса Фиолент есть множество живописных скал, вы точно не пожалеете о поездке сюда. Еще недалеко располагается Свято-Георгиевский монастырь.

Если вы ограничены во времени и планируете до конца выходных отправиться домой, то этот список — программа-минимум. Конечно же, любой местный житель скажет, что за такое короткое время познакомиться с Севастополем и его окрестностями по-настоящему практически невозможно.

Будем считать, что оставляем другие возможности на следующий раз и следующее путешествие.

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