В Славянском районе 16-летний подросток умер, когда подключал новогоднюю гирлянду
Краснодарский край Валерия Дульская
В станице Анастасиевской 4 декабря при подключении новогодней гирлянды умер подросток
По предварительным данным, 16-летний парень украшал дом к празднику, когда дотронулся до оголенного провода. Его ударило током и он погиб.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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