В Славянском районе 16-летний подросток умер, когда подключал новогоднюю гирлянду

В станице Анастасиевской 4 декабря при подключении новогодней гирлянды умер подросток

По предварительным данным, 16-летний парень украшал дом к празднику, когда дотронулся до оголенного провода. Его ударило током и он погиб.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по данному факту проводится проверка.