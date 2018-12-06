В Славянском районе 16-летний подросток умер, когда подключал новогоднюю гирлянду

Краснодарский край

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В станице Анастасиевской 4 декабря при подключении новогодней гирлянды умер подросток

По предварительным данным, 16-летний парень украшал дом к празднику, когда дотронулся до оголенного провода. Его ударило током и он погиб.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по данному факту проводится проверка. 

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