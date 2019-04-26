В Брюховецкой юношу и девушку ударило током на крыше грузового вагона
В станице Брюховецкой 25 апреля от удара током пострадали двое молодых людей
Инцидент произошел около 21:00 на ж/д станции Брюховецкая.
По предварительным данным, 18-летний юноша предложил своей 17‑летней знакомой пойти на станцию, чтобы посидеть на скамейке. После он предложил девушке подняться на вагон грузового поезда, стоявший на путях. Юноша залез на вагон первым и сел на крышу, а девушка, когда поднималась, дотронулась рукой до высоковольтного провода и получила удар током. Молодой человек попытался отдернуть спутницу, но не успел, и его тоже ударило током.
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