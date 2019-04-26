В Брюховецкой юношу и девушку ударило током на крыше грузового вагона

Инцидент произошел около 21:00 на ж/д станции Брюховецкая.

По предварительным данным, 18-летний юноша предложил своей 17‑летней знакомой пойти на станцию, чтобы посидеть на скамейке. После он предложил девушке подняться на вагон грузового поезда, стоявший на путях. Юноша залез на вагон первым и сел на крышу, а девушка, когда поднималась, дотронулась рукой до высоковольтного провода и получила удар током. Молодой человек попытался отдернуть спутницу, но не успел, и его тоже ударило током.