Прошедший июнь стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений

Проведенные со спутников наблюдения показали, что июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных

Об этом пишет Independent со ссылкой на данные руководства программы мониторинга экологии и климата Земли «Коперник». Она осуществляется совместно Европейским космическим агентством (ЕКА) и Европейским союзом.

Собранные данные говорят о том, что средняя температура в мире в прошлом месяце была на 0,1 градуса Цельсия выше, чем предыдущий июньский рекорд, зафиксированный в 2016 году. Наиболее жарко было в Европе, где норма оказалась превышена на 2 градуса. При этом во Франции, Германии, на севере Испании и Италии показатель температуры был на 6-10 градусов выше нормы. В частности, во Франции 25 июня был установлен абсолютный для страны рекорд жары — 45,9 °С в тени.

Ученые признали, что трудно напрямую связать тепловую волну с изменением климата, но отметили, что такие экстремальные погодные явления, как ожидается, станут более распространенными из-за глобального потепления.