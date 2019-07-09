На Кубани объявили штормовое предупреждение

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о непогоде, которая в регионе продлится до 12 июля

По данным Ростовского гидрометцентра, со второй половины 9 июля и до конца 11 июля в восточной части Азовского моря ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до 1-2 км. Возможна гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с. Высота волны может достичь 0,2-0,7 метра, в открытом море до 1 метра.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС объявило штормовое предупреждение.

Сотрудники просят граждан остерегаться порванных электропроводов, линий электропередачи, деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов и прочих незакрепленных конструкций. Также рекомендуется парковать машины в предназначенных для этого местах.

Как сообщали Юга.ру, в крае до 10 июля будет действовать штормовое предупреждение. В Черном море возможно формирование смерчей.