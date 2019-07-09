Более 300 выпускников приняли участие в ярмарке вакансий в Дагестане

В Дагестанском государственном техническом университете в июле провели ярмарку вакансий для выпускников «Шаг в будущее»

В мероприятии приняли участие более 300 человек. Это бакалавры, магистранты, выпускники этого года и прошлых лет, желающие трудоустроиться. Вакансии представили работодатели 30 региональных компаний. В рамках ярмарки вакансий на территории учебно-лабораторного корпуса работал павильон с площадками тестирования, на которых выпускники могли попробовать себя в качестве специалистов. В аудиториях провели дискуссии и деловые игры.