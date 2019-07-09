Более 300 выпускников приняли участие в ярмарке вакансий в Дагестане
В Дагестанском государственном техническом университете в июле провели ярмарку вакансий для выпускников «Шаг в будущее»
В мероприятии приняли участие более 300 человек. Это бакалавры, магистранты, выпускники этого года и прошлых лет, желающие трудоустроиться. Вакансии представили работодатели 30 региональных компаний.
В рамках ярмарки вакансий на территории учебно-лабораторного корпуса работал павильон с площадками тестирования, на которых выпускники могли попробовать себя в качестве специалистов. В аудиториях провели дискуссии и деловые игры.
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В мероприятии приняла участие компания «Ростелеком». Возле фирменного стенда сотрудники оператора провели консультации и рассказали о вакансиях и преимуществах работы в компании. Выпускники узнали, как устроиться в «Ростелеком» и сделать в там карьеру. Желающие устроиться в организацию заполнили анкеты, подходящим кандидатам компания предложит сотрудничество, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
«На сегодняшний день по ЮФО и СКФО в "Ростелекоме" открыто более 20 вакансий по профильным специальностям, информация о которых находится в открытом доступе. Претенденты могут выбирать любой регион России, и, пройдя собеседование, получить работу», — сказал директор по работе с физическими лицами дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Шамиль Муталиев.
Подробную информацию о вакансиях в «Ростелекоме» можно узнать на сайте.
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