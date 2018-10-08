Шахты Ростовской области, Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск вошли в топ городов с самой низкой зарплатой
МИА «Россия сегодня» 8 октября опубликовало рейтинг городов с самым высоким и низким заработком
Специалисты МИА «Россия сегодня» изучили средние зарплаты и сравнили их со стоимостью стандартного потребительского набора.
Самые низкие зарплаты зафиксировали в Шахтах Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске. В Шахтах среднего жалованья — 24,9 тысячи рублей — хватает на 1,32 набора. Денег для накоплений у местных жителей не остается.
Самые высокие зарплаты получают в Салехарде (90,5 тыс. рублей — 3,55 набора товаров и услуг), Южно-Сахалинске (81,7 тыс. рублей — 3,58 набора), Сургуте (72,2 тыс. рублей — 3,2 набора) и Ханты-Мансийске (66,5 тыс. рублей — 3,09 набора).
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