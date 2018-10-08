Шахты Ростовской области, Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск вошли в топ городов с самой низкой зарплатой

МИА «Россия сегодня» 8 октября опубликовало рейтинг городов с самым высоким и низким заработком

Специалисты МИА «Россия сегодня» изучили средние зарплаты и сравнили их со стоимостью стандартного потребительского набора.

Самые низкие зарплаты зафиксировали в Шахтах Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске. В Шахтах среднего жалованья — 24,9 тысячи рублей — хватает на 1,32 набора. Денег для накоплений у местных жителей не остается.