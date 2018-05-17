Краснодарские власти прокомментировали нашествие пчел на Вишняковском рынке

Краснодарский край

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В департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара прокомментировали нашествие пчел на вещевой рынок

«Я разговаривал с пчеловодами. Они сказали, что, скорее всего, чей-то рой улетел. Сейчас заканчивается цветение. Это ничего страшного, можно их стряхнуть веником в ведро и накрыть тканью», — рассказал Юга.ру замначальника отдела санитарии и экологии департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шаталов.

По его данным, пчелы сбежали от пчеловодов из-за неправильного содержания. Шаталов добавил, что когда пчелы в рое, они не кусаются и не будут нападать.

Как сообщали Юга.ру, в соцсетях ранее появились фотографии нашествия насекомых на рынок.

Краснодар Насекомые
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