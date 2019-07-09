В Адыгее в сентябре устроят новый гастрономический фестиваль

Мероприятие организуют в рамках празднования Дня города Майкопа на площади Дружбы. Там несколько дней будет проходить массовый пикник, где гости смогут попробовать разную еду. Об этом сообщила порталу Юга.ру руководитель управления культуры мэрии республиканской столицы Роза Цеева. По ее словам, при организации «Городского пикника» используют современный формат фестиваля на открытом воздухе, что должно привлечь большое число участников.

«Мы решили объединить сразу два направления — музыкальное и гастрономическое. Разнообразие локации даст охват максимального интереса среди посетителей фестиваля», — рассказала Роза Цеева.

В ходе фестиваля на центральной площади Майкопа организуют зоны фудкорта, кулинарных мастер-классов, фотозону, развернут работу сувенирных лавок, рядов с фермерскими товарами. Также установят сцену, детские аттракционы, танцпол. Праздник будет сопровождаться легкой живой музыкой, выступлением кавер-групп, диджеев.

Фестиваль станет очередным гастрономическим праздником в Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, в этом году в Адыгее также впервые организовали День адыгского халюжа и русского блина. Еще два гастрономических праздника — День халюжа и фестиваль адыгейского сыра получили статус «Национальное событие года» и были включены в национальный календарь лучших событийных проектов России.