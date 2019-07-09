В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности
Жителей Адыгеи 9 июля предупредили о пожароопасности четвертого класса
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Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в северных и центральном районах Адыгеи до 12 июля. В связи с этим ГУ МЧС по региону объявило экстренное предупреждение о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.
Также в ведомстве сообщили, что на территории республики возможны ландшафтные и лесные пожары, возгорания в районе озер в камышовых зарослях, а также пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.
Как сообщали Юга.ру, в начале июля МЧС России по Адыгее запустило флешмоб по сбору информации о пожарах «На страже огня».
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