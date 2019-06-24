«Единство нашего народа проходит испытание на прочность». Евкуров попросился в отставку с поста главы Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку
Евкуров руководит республикой с 2008 года. На очередной срок депутаты парламента Ингушетии избрали его осенью 2018 года, срок его полномочий истекает в 2023 году. 24 июня он сообщил, что принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы республики.
В своем обращении он отметил, что за это время Ингушетии удалось добиться много, в том числе победить терроризм, установить мир в республике, отстроить ее. Он подчеркнул, что это невозможно было бы без общей работы.
«Все, чего мы достигли, что есть у нас сегодня, — ничто, если нет единства нашего народа. Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы Республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал», — заявил Евкуров.
Он добавил, что принял это решение как патриот и боевой офицер, дававший присягу защищать Родину. При этом подчеркнул, что впредь будет делать все для процветания Ингушетии.
Напомним, с осени 2018 года в республике начались массовые протесты из-за подписания соглашения о границе с Чечней, они продолжились весной. Против организаторов акции возбудили уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам и нападении на полицейских. Под следствие попали более 25 человек, в их числе — лидеры ингушской оппозиции.
23 июня в Москве прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости», где были подняты плакаты в поддержку ингушских активистов. Участники акции заявили о репрессиях в республике.
24 июня в столице должна была состояться научно-практическая конференция «Проблемы взаимодействия власти и общества в контексте современных социально-политических процессов в Республике Ингушетия». Организаторы сообщили, что им не дали провести мероприятие.
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