Евкуров станет замминистра обороны РФ — «Ъ»
Юнус-Бек Евкуров, который в конце июня ушел с поста главы Ингушетии, может стать заместителем министра обороны РФ
Евкуров будет замом Сергея Шойгу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении бывшего главы Ингушетии.
Как писали Юга.ру, 24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил, что хочет уйти в отставку. Он объяснил это решение разобщением ингушского народа. Эксперты связали отставку главы с протестами в республике, однако он заявил, что решение не было принято под давлением.
Президент РФ Владимир Путин 26 июня встретился с Евкуровым и принял его отставку. Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии стал бывший прокурор республики Махмуд-Али Калиматов.
Евкуров был главой Ингушетии с 2008 года. В 2018 году его переизбрали на второй срок, который истекал в 2023 году.
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