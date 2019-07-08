Льготы на проезд для студентов и школьников в Краснодаре сохранят на все лето

В Краснодаре студенты и школьники смогут все лето ездить на общественном транспорте по льготным проездным

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил в течение двух дней вернуть право льготного проезда на весь летний период в трамваях, троллейбусах и автобусах студентам и школьникам краевого центра. Глава города объяснил это тем, что учащиеся даже летом ездят на дополнительные занятия и на практику, поэтому льготный проездной им необходим.

Проезд для школьников и студентов на три вида транспорта на 50 поездок стоит 800 рублей, на 75 поездок — 1 тыс. 50 рублей.

Стоимость одной поездки в трамвае, троллейбусе и автобусе при пополнении льготной карты на 1 тыс. 50 рублей составит 14 рублей, на 800 рублей — 16 рублей. Неиспользованные за месяц поездки переходят на следующий период без пополнения карты.

При первом приобретении каждого льготника вносят в соответствующий реестр пользователей электронного проездного билета, поэтому школьникам и студентам нужно взять с собой билет учащегося или студенческий. Адреса пунктов обслуживания ООО «Электронный билет Кубани»:

улица Ставропольская, 318;

улица Полины Осипенко, 143;

улица Каляева, 21;

улица Выставочная, 6;

улица Пашковская, 83.