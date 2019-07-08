Льготы на проезд для студентов и школьников в Краснодаре сохранят на все лето
В Краснодаре студенты и школьники смогут все лето ездить на общественном транспорте по льготным проездным
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Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил в течение двух дней вернуть право льготного проезда на весь летний период в трамваях, троллейбусах и автобусах студентам и школьникам краевого центра. Глава города объяснил это тем, что учащиеся даже летом ездят на дополнительные занятия и на практику, поэтому льготный проездной им необходим.
Проезд для школьников и студентов на три вида транспорта на 50 поездок стоит 800 рублей, на 75 поездок — 1 тыс. 50 рублей.
Стоимость одной поездки в трамвае, троллейбусе и автобусе при пополнении льготной карты на 1 тыс. 50 рублей составит 14 рублей, на 800 рублей — 16 рублей. Неиспользованные за месяц поездки переходят на следующий период без пополнения карты.
При первом приобретении каждого льготника вносят в соответствующий реестр пользователей электронного проездного билета, поэтому школьникам и студентам нужно взять с собой билет учащегося или студенческий. Адреса пунктов обслуживания ООО «Электронный билет Кубани»:
- улица Ставропольская, 318;
- улица Полины Осипенко, 143;
- улица Каляева, 21;
- улица Выставочная, 6;
- улица Пашковская, 83.
Пополнить проездные можно по адресам, указанным здесь. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (861) 274-07-47 и 8 (800) 700-25-27.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 8 июля проезд в общественном транспорте подорожал на 2 рубля — до 28 рублей. Власти решили отменить льготы по транспортным картам, так как они «не имели популярности у населения».
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