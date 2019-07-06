Росстат назвал республики Северного Кавказа, в которых меньше всего разводятся
В Чечне и других республиках Северного Кавказа меньше всего разводов на 1000 человек — Росстат
Журналисты издания RT ознакомились с данными Росстата по количеству разводов с января по апрель 2019 года в регионах Российской Федерации.
Наибольшее число разводов зарегистрировано в Сахалинской области, где за указанный период времени распались 5,1 браков на 1000 человек. В Карелии эта цифра составила 4,6.
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Меньше всего разводятся в республиках Северного Кавказа. В Чечне за тот же период расторгли всего 0,6 брака на 1000 человек, чуть больше в Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями региона.
Юга.ру писали о том, что в конце ноября 2018 года в Чечне за рождение мальчиков в день рождения пророка Мухаммеда семьям выплатили денежные премии. О выплатах семьям, в которых в этот день родились девочки, ничего не сообщалось.
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