Севастополь, Чечню и Дагестан признали наименее доступными регионами для покупки жилья

На 84-м, последнем месте стоит Севастополь. Средняя стоимость квартиры в 60 кв. метров на начало года там стоило 4,2 млн рублей. Чтобы накопить на квартиру в Севастополе, семье потребуется 11,3 года. Затем в рейтинге идет Дагестан. Там цена квартиры в 60 кв. метров достигает 2,8 млн рублей. Но чтобы на нее накопить, нужно 10,7 лет. Чечне квартиры немного дешевле — за квартиру такой же площадью можно потратить 2,6 млн рублей. А чтобы на нее насобирать денег, потребуется 10,5 лет.

В Крыму стоимость квартиры в среднем составляет 3,4 млн рублей. На нее семье необходимо собирать 10 лет. В Краснодарском крае жилье чуть дешевле. В среднем на квартиру в 60 кв. метров 3,3 млн рублей. Время, чтобы накопить средств на ее приобретение, — 6,9 лет. Кубань занимает 68 место в рейтинге. В Ростовской области средняя цена составляет 3 млн рублей. Однако, времени на то, что насобирать на нее денег, потребуется больше — 7,2 года.

Цена такой недвижимости в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгее достигает 2,6 млн рублей. В первой из них для приобретения нужно собирать деньги 9,7 года, во второй — 8 лет, в третьей — 7,9 лет.