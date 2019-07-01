Севастополь, Чечню и Дагестан признали наименее доступными регионами для покупки жилья

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В России представили рейтинг регионов по доступности покупки жилья для семьи

На 84-м, последнем месте стоит Севастополь. Средняя стоимость квартиры в 60 кв. метров на начало года там стоило 4,2 млн рублей. Чтобы накопить на квартиру в Севастополе, семье потребуется 11,3 года. Затем в рейтинге идет Дагестан. Там цена квартиры в 60 кв. метров достигает 2,8 млн рублей. Но чтобы на нее накопить, нужно 10,7 лет. Чечне квартиры немного дешевле — за квартиру такой же площадью можно потратить 2,6 млн рублей. А чтобы на нее насобирать денег, потребуется 10,5 лет.

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В Крыму стоимость квартиры в среднем составляет 3,4 млн рублей. На нее семье необходимо собирать 10 лет. В Краснодарском крае жилье чуть дешевле. В среднем на квартиру в 60 кв. метров 3,3 млн рублей. Время, чтобы накопить средств на ее приобретение, — 6,9 лет. Кубань занимает 68 место в рейтинге. В Ростовской области средняя цена составляет 3 млн рублей. Однако, времени на то, что насобирать на нее денег, потребуется больше — 7,2 года.

Цена такой недвижимости в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгее достигает 2,6 млн рублей. В первой из них для приобретения нужно собирать деньги 9,7 года, во второй — 8 лет, в третьей — 7,9 лет.

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В Ингушетии за квартиру в 60 кв. метров нужно потратить 2 млн рублей. Собирать на нее необходимо 7,2 года. Наиболее дешевое жилье на Северном Кавказе на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии. Цена квартиры в среднем 1,9 млн рублей. Но В республике на нее нужно копить в течение 8,5 лет, а в Ставропольском крае — 4,6 лет.

В целом по России самое доступное жилье в Магаданской области. Чтобы насобирать на жилье за 2,8 млн рублей потребуется 1,4 лет.
Исследование представило РИА «Новости». Рейтинг составили по данным Росстата и Центробанка.

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