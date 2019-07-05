Из Москвы в Анапу летом пустят дополнительный двухэтажный поезд
В летний сезон РЖД пустит дополнительный двухэтажный поезд Москва — Анапа для перевозки всех пассажиров
Поезд пустят, чтобы удовлетворить повышенный спрос на поездки на Черноморское побережье, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Поезд № 28 будет выезжать с Казанского вокзала в 23:50, а прибывать на вокзал Анапы через 29 часов — в 4:50. Обратно из Анапы отправление в 23:35, прибытие в Москву — в 5:50, время в пути составит 29 часов 30 минут.
Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 499 рублей. Посмотреть дни отправления поезда можно на сайте РЖД.
Как сообщали Юга.ру, филиал ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога до конца года планирует начать перевозки грузовиков из Краснодара в Сочи по железной дороге.
Летом 2018 года стало известно, что дочка РЖД — Федеральная пассажирская компания планирует создать лоукостер — новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет» со старыми вагонами. Позже появилась информация о том, что РЖД рассматривает идею о создании мест капсульного типа вместо плацкартных полок.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.