Из Москвы в Анапу летом пустят дополнительный двухэтажный поезд

В летний сезон РЖД пустит дополнительный двухэтажный поезд Москва — Анапа для перевозки всех пассажиров

Поезд пустят, чтобы удовлетворить повышенный спрос на поездки на Черноморское побережье, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Поезд № 28 будет выезжать с Казанского вокзала в 23:50, а прибывать на вокзал Анапы через 29 часов — в 4:50. Обратно из Анапы отправление в 23:35, прибытие в Москву — в 5:50, время в пути составит 29 часов 30 минут.

Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 499 рублей. Посмотреть дни отправления поезда можно на сайте РЖД.