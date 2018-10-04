В РЖД планируют заменить полки в плацкарте индивидуальными капсулами

В РЖД задумались о пересмотре устройства плацкартных вагонов

Предположительно, новые типы вагонов появятся в ближайшие два года. РЖД рассматривает идею создать места капсульного типа вместо плацкартных полок. Такие изменения позволят пассажирам иметь личное пространство и трансформировать место под себя, сообщил «Российской газете» глава РЖД Олег Белозеров.

«В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал Белозеров.

Как сообщали Юга.ру, дочка РЖД — Федеральная пассажирская компания планирует создать новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет» со старыми вагонами.