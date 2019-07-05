РЖД планирует начать перевозки грузовиков из Краснодара в Сочи по железной дороге
Филиал ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога до конца года намерен начать перевозки большегрузов между Краснодаром и Сочи на специальных ж/д платформах
Об этом 4 июля сообщил начальник СКЖД Владимир Пястолов на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Юг».
По его словам, перевозку большегрузных автомобилей на специальных контрейлерных платформах планируется начать на участке Краснодар-Сортировочный — Адлер — Краснодар-Сортировочный. Время в пути составит около 8 часов.
«Выбор участка обусловлен рядом причин. В связи с увеличением числа отдыхающих на черноморских курортах отмечается рост потока легковых автомобилей, а возросшее в регионе потребление продуктов питания и товаров народного потребления ведет к увеличению потока грузового автотранспорта. В свою очередь, контрейлерные перевозки позволят разгрузить дороги на побережье, снизить уровень аварийности, загрязнения атмосферы и разрушения дорожного полотна», — отметил Пястолов.
При этом, добавил он, для грузовладельцев выстраивается понятная логистика, так как поезд курсирует по расписанию, что очень важно при перевозке скоропортящихся продуктов.
Большегрузы планируется перевозить на специальных инновационных железнодорожных платформах, на которых транспорт закрепляется с помощью быстросъемных упоров.
Проект планируется запустить во втором полугодии 2019 года, сообщили в пресс-службе СКЖД.
Как писали Юга.ру, в летние месяцы в Краснодарском крае ограничивают движение большегрузного транспорта по трассам для сохранности дорожного полотна. При температуре выше 32 градусов с 9:00 до 21:00 грузовикам ездить запрещается.
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