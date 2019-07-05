РЖД планирует начать перевозки грузовиков из Краснодара в Сочи по железной дороге

Краснодарский край

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Филиал ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога до конца года намерен начать перевозки большегрузов между Краснодаром и Сочи на специальных ж/д платформах

Об этом 4 июля сообщил начальник СКЖД Владимир Пястолов на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Юг».

По его словам, перевозку большегрузных автомобилей на специальных контрейлерных платформах планируется начать на участке Краснодар-Сортировочный — Адлер — Краснодар-Сортировочный. Время в пути составит около 8 часов.

«Выбор участка обусловлен рядом причин. В связи с увеличением числа отдыхающих на черноморских курортах отмечается рост потока легковых автомобилей, а возросшее в регионе потребление продуктов питания и товаров народного потребления ведет к увеличению потока грузового автотранспорта. В свою очередь, контрейлерные перевозки позволят разгрузить дороги на побережье, снизить уровень аварийности, загрязнения атмосферы и разрушения дорожного полотна», — отметил Пястолов.

При этом, добавил он, для грузовладельцев выстраивается понятная логистика, так как поезд курсирует по расписанию, что очень важно при перевозке скоропортящихся продуктов.

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Проект планируется запустить во втором полугодии 2019 года, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Как писали Юга.ру, в летние месяцы в Краснодарском крае ограничивают движение большегрузного транспорта по трассам для сохранности дорожного полотна. При температуре выше 32 градусов с 9:00 до 21:00 грузовикам ездить запрещается.

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