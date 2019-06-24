В Краснодаре произошел крупный пожар в кровельном центре

В Краснодаре ночью 24 июня потушили пожар в кровельном центре на улице Дзержинского

В 2:15 спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Дзержинского. Горело здание с кровельными материалами в районе «Баскет-холла».

В 5:07 пожарные локализовали пожар на площади 400 кв. метров, в 7:03 пламя было полностью потушено.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работали 40 человек и 13 спецмашин.