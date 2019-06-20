В Геленджике на туриста упало дерево
В Геленджике 20 июня на приезжего из Ивановской области упало сухое дерево
Супруги из Ивановской области с семилетним ребенком и родственником гуляли возле Гебиусских водопадов в селе Тешебс. В какой-то момент на мальчика стало падать сухое дерево, его отец закрыл ребенка собой.
Дерево упало мужчине на спину, причинив ему сильный ушиб. На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели уложили пострадавшего в вакуумный матрас и на носилках вынесли из горно-лесистой местности к автомобилю скорой помощи. Туриста госпитализировали в городскую больницу Геленджика, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, 16 июня возле хутора Красный Дагестан Апшеронского района эвакуатор с квадроциклами не справился с управлением и упал в реку.
Краснодарка вышла на одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян
20 июня Юлия Остапенко вышла на пикет возле здания Краснодарского краевого суда
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