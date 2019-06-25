Информация о двух потерявшихся поступила спасателям в 11:45 24 июня. Туристы рассказали, что вместе со своим товарищем 21 июня отправились из поселка Кепша вдоль русла реки, затем планировали идти к Калиновому озеру.

«По маршруту двух туристов вел их товарищ, который был с навигатором. На каком-то участке пути он ушел в неизвестном направлении и не вернулся», — сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

На поиски туристов выдвинулись пешие спасатели, но найти их не удалось. В 7:30 25 июня к поискам подключили вертолет Ми-8 МЧС. Мужчин удалось заметить благодаря костру, они находились у истоков реки Большая Хоста. Их подняли на борт и доставили на базу спасотряда.

В 11:30 на связь со спасателями вышел третий турист, он сообщил, что с ним все в порядке, и он выйдет из леса самостоятельно.