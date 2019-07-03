В Сочи для гостей морского фестиваля откроют трапы на самый быстрый учебный парусник в мире и на лайнер «Князь Владимир»

В Сочи с 6 по 8 июля пройдет морской фестиваль. Главным событием станет открытие трапов на самый быстрый учебный парусник в мире по классификации STI (Sail Training International) «Херсонес» и 9-палубный лайнер «Князь Владимир»

«2019 год стал юбилейным сразу для нескольких ключевых представителей морской индустрии России. Именно в этом году исполнилось 85 лет с момента закладки первого камня морского торгово-пассажирского порта Сочи. Кроме того, свое 30-летие празднует легендарное парусное учебное судно "Херсонес"», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Для гостей фестиваля проведут мастер-классы и экскурсии по палубе, расскажут истории о морских походах и плаваниях. Также организаторы подготовили музыкальную программу.

«Херсонес» — это современный трехмачтовый фрегат, корабль с полным прямым парусным вооружением. Парусник был построен в Польше на Гданьской судоверфи им. Ленина в 1989 году. Первоначально был назван «Александр Грин», но по окончанию постройки, в честь 1000-летия крещения Руси, был переименован в «Херсонес». Сейчас на судне проходят практику 107 курсантов Института водного транспорта имени Г. Седова — филиала Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ушакова. Длина судна — 109 метров, ширина — 14 метров, высота каждой мачты — 52 метра.