В Сочи для гостей морского фестиваля откроют трапы на самый быстрый учебный парусник в мире и на лайнер «Князь Владимир»
В Сочи с 6 по 8 июля пройдет морской фестиваль. Главным событием станет открытие трапов на самый быстрый учебный парусник в мире по классификации STI (Sail Training International) «Херсонес» и 9-палубный лайнер «Князь Владимир»
«2019 год стал юбилейным сразу для нескольких ключевых представителей морской индустрии России. Именно в этом году исполнилось 85 лет с момента закладки первого камня морского торгово-пассажирского порта Сочи. Кроме того, свое 30-летие празднует легендарное парусное учебное судно "Херсонес"», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Для гостей фестиваля проведут мастер-классы и экскурсии по палубе, расскажут истории о морских походах и плаваниях. Также организаторы подготовили музыкальную программу.
«Херсонес» — это современный трехмачтовый фрегат, корабль с полным прямым парусным вооружением. Парусник был построен в Польше на Гданьской судоверфи им. Ленина в 1989 году. Первоначально был назван «Александр Грин», но по окончанию постройки, в честь 1000-летия крещения Руси, был переименован в «Херсонес». Сейчас на судне проходят практику 107 курсантов Института водного транспорта имени Г. Седова — филиала Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ушакова. Длина судна — 109 метров, ширина — 14 метров, высота каждой мачты — 52 метра.
Круизный лайнер «Князь Владимир» — девятипалубный теплоход. Его длина — 142 метра, ширина — 21,9 метра, высота надводной части — 32 метра. На лайнере есть два бассейна с морской водой, два ресторана, кинотеатр, бары, площадка для дискотек и концертов, спа-зона и т. д. Лайнер курсирует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. В следующем году его планируют продлить до Абхазии.
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