Итоги дегустации кубанских вин будут публиковать в интернете

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 30 января внесли правки в региональный закон о виноградарстве и производстве продуктов его переработки

Правки подразумевают, что дегустационная комиссия Краснодарского края сможет проводить органолептическую оценку (определять показатели качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса) винодельческой продукции, произведенной на Кубани. Для объективности этой оценки к дегустации планируют привлекать союзы производителей винограда и вина, членов организаций виноградарей и виноделов, представителей агропромышленного комплекса.

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Проект предполагает, что местных жителей будут информировать об итогах работы дегустационной комиссии. Сведения о качестве вина собираются публиковать на сайте краевого минсельхоза.

«По развитию отрасли виноградарства и виноделия есть ряд федеральных и региональных инициатив. Расширение полномочий дегустационной комиссии в Краснодарском крае позволит активнее продвигать винодельческую продукцию далеко за пределы Кубани. Такие комиссии существуют во всем мире и они выполняют аналогичные функции», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Поправки должны привести местный закон о виноделии в соответствие с бюджетным кодексом РФ. Речь идет о нормативном правовом акте, который касается условий предоставления субсидий, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Законопроект приняли в первом чтении на 17-й сессии кубанского парламента 30 января.

Алкоголь Вино Закон Законопроекты ЗСК Сельское хозяйство Юрий Бурлачко
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