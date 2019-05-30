Парламентарии юга России рассмотрели 59 вопросов на конференции ЮРПА в Сочи

Стартовала конференция 29 мая, а 30 мая состоялось пленарное заседание. Мероприятие собрало членов парламентских делегаций из Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя.

На пленарном заседании, которое провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко, рассмотрели 59 вопросов.

«На нашей предыдущей встрече в Краснодаре мы договорились, что в ходе 30-й конференции будут отдельно изучены вопросы духовной и физической культуры, развития массового спорта и спорта высоких достижений. Это то, что актуально для каждого субъекта. На это нацелены выдвинутые президентом национальные проекты, над реализацией которых нам всем предстоит активно работать в ближайшие годы», — отметил Юрий Бурлачко.

Ключевой темой среди рассмотренных стало создание в субъектах РФ условий для развития спорта шаговой доступности. Помимо этого, участники обсудили вопросы, связанные с реальным сектором экономики и деятельностью учреждений социальной сферы.

В пресс-службе ЗСК уточнили, что депутаты Краснодарского края подготовили к рассмотрению на ЮРПА около десятка вопросов: об организации патриотического воспитания детей и молодежи, о совершенствовании федерального законодательства в сфере пользования объектами культурного наследия, повышении требований к управляющим компаниям, регулировании правоотношений в области рыбоводства, берегоукреплении побережья Черного и Азовского морей, финансировании реконструкции Краснодарского водохранилища.

В свою очередь Госсовет Крыма выступил с планами по дальнейшему развитию круизного и яхтенного туризма в Азово-Черноморском бассейне. Донские парламентарии предложили ввести в школах занятия по плаванию. Калмыкия внесла инициативу по субсидированию из федерального бюджета строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков льготным категориям граждан. Волгоградская облдума озвучила предложение об ограничении розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Депутаты Севастополя призвали восстановить статус ветеранов Великой Отечественной войн лицам, проживавшим на территории города в период осады — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.

Участники конференции единогласно одобрили все вопросы повестки.

В завершении мероприятия Кубань передала свои полномочия по председательству в ЮРПА Астраханской области. Юрий Бурлачко вручил флаг ассоциации председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову. Следующая конференция пройдет осенью этого года в Астрахани.