Парламентарии юга России рассмотрели 59 вопросов на конференции ЮРПА в Сочи
В Сочи завершилась XXX Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА)
Стартовала конференция 29 мая, а 30 мая состоялось пленарное заседание. Мероприятие собрало членов парламентских делегаций из Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя.
На пленарном заседании, которое провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко, рассмотрели 59 вопросов.
«На нашей предыдущей встрече в Краснодаре мы договорились, что в ходе 30-й конференции будут отдельно изучены вопросы духовной и физической культуры, развития массового спорта и спорта высоких достижений. Это то, что актуально для каждого субъекта. На это нацелены выдвинутые президентом национальные проекты, над реализацией которых нам всем предстоит активно работать в ближайшие годы», — отметил Юрий Бурлачко.
Ключевой темой среди рассмотренных стало создание в субъектах РФ условий для развития спорта шаговой доступности. Помимо этого, участники обсудили вопросы, связанные с реальным сектором экономики и деятельностью учреждений социальной сферы.
В пресс-службе ЗСК уточнили, что депутаты Краснодарского края подготовили к рассмотрению на ЮРПА около десятка вопросов: об организации патриотического воспитания детей и молодежи, о совершенствовании федерального законодательства в сфере пользования объектами культурного наследия, повышении требований к управляющим компаниям, регулировании правоотношений в области рыбоводства, берегоукреплении побережья Черного и Азовского морей, финансировании реконструкции Краснодарского водохранилища.
В свою очередь Госсовет Крыма выступил с планами по дальнейшему развитию круизного и яхтенного туризма в Азово-Черноморском бассейне. Донские парламентарии предложили ввести в школах занятия по плаванию. Калмыкия внесла инициативу по субсидированию из федерального бюджета строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков льготным категориям граждан. Волгоградская облдума озвучила предложение об ограничении розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Депутаты Севастополя призвали восстановить статус ветеранов Великой Отечественной войн лицам, проживавшим на территории города в период осады — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.
Участники конференции единогласно одобрили все вопросы повестки.
В завершении мероприятия Кубань передала свои полномочия по председательству в ЮРПА Астраханской области. Юрий Бурлачко вручил флаг ассоциации председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову. Следующая конференция пройдет осенью этого года в Астрахани.
Южно-Российская парламентская ассоциация существует 18 лет. Кубань принимает конференцию ЮРПА уже в шестой раз.
В Кабардино-Балкарии задержали 12 полицейских за взятку в 42 млн рублей
Еще один находится в розыске
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.