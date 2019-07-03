Канада запретит въезд в страну жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
МИД Канады заявил, что не будет пускать в страну жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик с паспортами России
По словам главы внешнеполитического ведомства Министерства иностранных дел Канады Христи Фриланд, они примут меры, по которым нельзя будет использовать паспорта России для въезда в страну. Также Фриланд призвала другие страны последовать этому примеру, сообщили РИА «Новости».
При этом Фриланд не смогла объяснить, как именно Канада будет определять жителей ДНР и ЛНР, получивших российские паспорта по упрощенной процедуре. Однако она заявила, что у Оттавы есть такая возможность.
Ранее Европейский совет сообщил, что готов рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов, выданных жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пишет RT.
Как писали Юга.ру, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Первые жители республик получили свои паспорта в июне в Ростовской области.
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