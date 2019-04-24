Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины
В документе на сайте Кремля сказано, что граждане, живущие на этих территориях, могут обратиться с заявлениями о получении гражданства России в упрощенном порядке, сообщает RT.
Указ вступает в силу со дня официального публикования.
Как писали Юга.ру, о том, что российские власти собрались разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получать российское гражданство по упрощенной схеме, СМИ сообщали в середине апреля. Ожидалось, что документ будет предполагать получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР без обязательных экзаменов и проживание в России более пяти лет.
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