Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР

В документе на сайте Кремля сказано, что граждане, живущие на этих территориях, могут обратиться с заявлениями о получении гражданства России в упрощенном порядке, сообщает RT.

Указ вступает в силу со дня официального публикования.

Как писали Юга.ру, о том, что российские власти собрались разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получать российское гражданство по упрощенной схеме, СМИ сообщали в середине апреля. Ожидалось, что документ будет предполагать получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР без обязательных экзаменов и проживание в России более пяти лет.