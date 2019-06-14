На Дону начали выдавать российские паспорта жителям ДНР

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области в июне началась выдача российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики

Первые жители ДНР приехали в специализированный центр в селе Покровском Ростовской области, где началась выдача российских паспортов, сообщило 14 июня РИА «Новости».

Кроме того, паспорта начали выдавать жителям самопровозглашенной Луганской народной республики в Новошахтинске, пишет RT со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Константина Розина. 

В начале июня власти ДНР говорили, что за месяц получили 6,5 тыс. заявок на получение российского гражданства, при этом 5,9 тыс. пакетов документов уже отправили в Россию.

Как сообщали Юга.ру, в апреле российские власти собрались разрешить жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство по упрощенной схеме.

Закон Международные отношения Украина
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Центробанк понизил ключевую ставку
В магазинах «Пятёрочка» в ЮФО собираются открыть 450 аптечных пунктов выдачи заказов
На Дону начали выдавать российские паспорта жителям ДНР
В Сочи мужчина упал в реку и сломал руку
Фестиваль «Стереопикник» начал отбор местных музыкантов в Краснодаре
В Сочи экс-директора «Водоканала» отправили в колонию за превышение должностных полномочий

Лента новостей

Статьи

Чем заняться в парке «Солнечный остров», «Чистяковской роще» и парке Победы

Статьи

Рисование, мастер-класс по пчеловодству, джип-тур к водопадам

Чем заняться в Краснодаре 15-16 июня

Статьи

«Не ссы, рожай»

Посетителям поликлиник Краснодара предлагают очень странную социальную рекламу

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале