На Дону начали выдавать российские паспорта жителям ДНР

В Ростовской области в июне началась выдача российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики

Первые жители ДНР приехали в специализированный центр в селе Покровском Ростовской области, где началась выдача российских паспортов, сообщило 14 июня РИА «Новости».

Кроме того, паспорта начали выдавать жителям самопровозглашенной Луганской народной республики в Новошахтинске, пишет RT со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Константина Розина.

В начале июня власти ДНР говорили, что за месяц получили 6,5 тыс. заявок на получение российского гражданства, при этом 5,9 тыс. пакетов документов уже отправили в Россию.

Как сообщали Юга.ру, в апреле российские власти собрались разрешить жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство по упрощенной схеме.