Жители Адыгеи смогут на льготных условиях погасить долги за газ

Адыгея

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ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» предложило жителям погасить долги за газ по льготным условиям

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ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» предлагает абонентам, имеющим задолженность перед поставщиком газа, принять участие в акции «Лето без долгов». Потребителям, полностью погасившим долги за потребленный газ до 31 августа 2019 года, не будет предъявлена к оплате задолженность по накопившимся пеням, сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Майкоп».

Механизм участия в акции простой: необходимо единовременно и полностью погасить задолженность за поставленный газ любым удобным для абонента способом, а чек приложить к заявлению о снятии пени в абонентском пункте по месту проживания.

«Летом расходы на газ резко сокращаются, и перед началом нового отопительного сезона абонентам легче всего полностью рассчитаться с долгами. Акция "Лето без долгов" стимулирует должников к погашению задолженности за потребленный газ в самые короткие сроки»,  пояснил руководитель абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Рустам Тхаркахо.

Сейчас дебиторская задолженность населения перед газовиками в республике составляет 581 млн рублей. В этом году из-за просроченной задолженности газоснабжение приостановили у 398 потребителей газа.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее 3,5 тыс. абонентов грозит отключение газа из-за долгов.

Газ Газпром Деньги Долги Майкоп
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Жители Адыгеи смогут на льготных условиях погасить долги за газ

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