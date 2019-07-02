Жители Адыгеи смогут на льготных условиях погасить долги за газ
ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» предложило жителям погасить долги за газ по льготным условиям
ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» предлагает абонентам, имеющим задолженность перед поставщиком газа, принять участие в акции «Лето без долгов». Потребителям, полностью погасившим долги за потребленный газ до 31 августа 2019 года, не будет предъявлена к оплате задолженность по накопившимся пеням, сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Майкоп».
Механизм участия в акции простой: необходимо единовременно и полностью погасить задолженность за поставленный газ любым удобным для абонента способом, а чек приложить к заявлению о снятии пени в абонентском пункте по месту проживания.
«Летом расходы на газ резко сокращаются, и перед началом нового отопительного сезона абонентам легче всего полностью рассчитаться с долгами. Акция "Лето без долгов" стимулирует должников к погашению задолженности за потребленный газ в самые короткие сроки», — пояснил руководитель абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Рустам Тхаркахо.
Сейчас дебиторская задолженность населения перед газовиками в республике составляет 581 млн рублей. В этом году из-за просроченной задолженности газоснабжение приостановили у 398 потребителей газа.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее 3,5 тыс. абонентов грозит отключение газа из-за долгов.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.