Стало известно, насколько вырастут цены за газ для кубанцев с 1 июля
В ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 25 июня рассказали, насколько вырастут тарифы на газ для жителей Краснодарского края с 1 июля
Для абонентов Краснодара цена за 1 куб. метр газа увеличится на 11 копеек и составит 5,48 рубля, для жителей Усть-Лабинского района — на 15 копеек, до 5,9 рубля, для жителей Славянского района — на 13 копеек и достигнет 6,11 рубля. Для абонентов всех остальных районов тариф повысится на 10 копеек до 6,43 рубля.
Абонентам, у которых установлены счетчики, нужно до 1 июля предоставить показания приборов учета газа. Также необходимо погасить долг за газ. Начислять платежи по новой цене начнут с 1 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Краснодар».
Уточняется, что цены установлены по приказу Региональной энергетической комиссии — Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19 июня.
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