В Адыгее 3,5 тыс. абонентов грозит отключение газа из-за долгов

Компания «Газпром межрегионгаз» в мае активизирует работу с должниками. К неплательщикам применят кардинальные меры вплоть до отключения газоснабжения

Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Самыми проблемными категориями остаются теплоснабжающие организации (ТСО) и население. Предприятия ЖКХ по итогам прошлого года были должны за газ 307 млн рублей. Долги населения на конец года составили 481,6 млн рублей.

«После окончания отопительного сезона компания приняла решение о полном отключении от газоснабжения 6 из 13 ТСО, работающих в республике, чтобы простимулировать выплаты долгов. Кроме того, о прекращении газоснабжения предупреждены 3,5 тыс. абонентов-неплательщиков», — уточнили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».

О необходимости сокращать задолженность всех категорий потребителей за поставленный газ говорили 22 мая на пресс-конференции «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов». На вопросы журналистов отвечали член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Геннадий Сухов и генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Было отмечено, что в 2018 году выросло количество регионов, сокращающих задолженность за поставленный газ, также было обеспечено сокращение ее прироста у крупнейшей категории потребителей-должников — теплоснабжающих организаций. В 2018 году в соответствии с законодательством группа «Газпром межрегионгаз» провела 7,5 тыс. отключений от газоснабжения в отношении юридических лиц и 165 тыс. отключений в отношении физических лиц. Совместно с органами власти РФ проводится работа по совершенствованию законодательства, направленная на оптимизацию процессов поставки и транспортировки газа.