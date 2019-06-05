На жителя Ставрополья завели дело за пост о «фарисействующем» Путине

Пост был опубликован 21 мая; автор, помимо прочего, назвал Путина «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком. Он привел ему в пример нового президента Украины Владимира Зеленского.

3 июня на мужчину составили протокол об административном правонарушении по п. 3 ст. 20.1 (Распространение в интернете информации, которая содержат явное неуважение к власти). Он рассказал «Дождю», что сотрудник правоохранительных органов позвонил ему на личный номер, после чего забрал с работы и доставил в отдел. Там ему показали скриншот поста, взяли объяснительную и составили протокол.

Штраф по этой статье — от 30 до 100 тыс. рублей. Мужчина добавил, что это его первый административный протокол.

Напомним, ранее из-за поста во «ВКонтакте» о Путине оштрафовали жителя Новгородской области, назвавшего Путина «сказочным ***». За твит об этом посте протокол составили на главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова. На жителя Вологодской области завели дело о неуважении к власти из-за статуса «Путин ******* не сказочный, а реальный». А в Смоленске на фоторепортера местной оппозиции составилипротокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным «Знает каждый гражданин кто ***** №1», передает TJournal.