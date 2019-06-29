Адыгея вошла в топ-5 регионов России, популярных для иностранных туристов
Адыгея попала в пятерку регионов России, привлекательных для иностранных туристов весной 2019 года
В тройке лидеров рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Такие данные приводит РИА «Новости» на основе исследования картографического сервиса Maps.me.
При составлении рейтинга учитывалось число иностранных пользователей, которые загружали карты регионов РФ в Maps.me с 1 марта по 31 мая 2019 года.
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Для дальнейшего увеличения иностранного турпотока глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал ряд поручений. Так, 27 июня на заседании кабинета министров республики руководитель региона предложил построить этнодеревню в адыгском стиле, а на федеральных трассах в национальном стиле создать объекты придорожного сервиса, где туристы смогут ознакомиться с изделиями мастеров народного промысла Адыгеи, культурой и природой региона. Кумпилов призвал заинтересованные ведомства консолидировать усилия в этом направлении.
После апрельского визита делегации Адыгеи в Турцию в республике ожидается увеличение потока иностранных туристов. Планируется приезд граждан из Турции, Иордании, Сирии, Израиля и других стран, где есть адыгские диаспоры, — всего около 200 человек.
Как сообщали Юга.ру, для туров на историческую родину в республике составили специальные экскурсионные программы. Они включают в себя участие в значимых республиканских мероприятиях, посещение музеев, исторических мест и достопримечательностей.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
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