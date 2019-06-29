Адыгея вошла в топ-5 регионов России, популярных для иностранных туристов

При составлении рейтинга учитывалось число иностранных пользователей, которые загружали карты регионов РФ в Maps.me с 1 марта по 31 мая 2019 года.

В тройке лидеров рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Такие данные приводит РИА «Новости» на основе исследования картографического сервиса Maps.me.

Для дальнейшего увеличения иностранного турпотока глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал ряд поручений. Так, 27 июня на заседании кабинета министров республики руководитель региона предложил построить этнодеревню в адыгском стиле, а на федеральных трассах в национальном стиле создать объекты придорожного сервиса, где туристы смогут ознакомиться с изделиями мастеров народного промысла Адыгеи, культурой и природой региона. Кумпилов призвал заинтересованные ведомства консолидировать усилия в этом направлении.

После апрельского визита делегации Адыгеи в Турцию в республике ожидается увеличение потока иностранных туристов. Планируется приезд граждан из Турции, Иордании, Сирии, Израиля и других стран, где есть адыгские диаспоры, — всего около 200 человек.

Как сообщали Юга.ру, для туров на историческую родину в республике составили специальные экскурсионные программы. Они включают в себя участие в значимых республиканских мероприятиях, посещение музеев, исторических мест и достопримечательностей.