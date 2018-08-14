Возле Адыгейска построят придорожный комплекс в национальном стиле

Адыгея

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В Адыгее планируется построить первый придорожный комплекс в этническом стиле, в который войдет заправочная станция с автомойкой и кафе

Комплекс также будет нести информационную функцию для туристов. Они смогут познакомиться с туристическими маршрутами и попробовать блюда национальной кухни. Предусмотрены экспозиционные зоны об истории, культуре и быте адыгов.

Согласно договоренности главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководителем Госкомпании «Росавтодор» Сергеем Кельбахом, объект возведут на участке федеральной трассы М4 «Дон» возле Адыгейска. Руководитель республики поручил главам Теучежского района и Адыгейска в короткие сроки подготовить конкретные предложения по месту размещения объекта.

«По федеральной трассе ежесуточно проходит около 70 тыс. автомобилей, часть из которых будет останавливаться на придорожном объекте и узнавать о гостеприимстве и красоте Адыгеи», — отметил Кумпилов.

Если опыт будет успешным, подобные объекты появятся и на других трассах, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, в конце июля Мурат Кумпилов поручил заняться развитием придорожного сервиса в поселке Энем.

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