В Ингушетии поезд врезался в машину
На железнодорожном переезде в Назрани 28 июня пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем
ДТП произошло вечером в центре Назрани. На переезде затонированная Lada Priora столкнулась с пассажирским поездом, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.
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В аварии никто не пострадал. В момент столкновения в машине был только водитель.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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