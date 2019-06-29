В Ингушетии поезд врезался в машину

Ингушетия

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На железнодорожном переезде в Назрани 28 июня пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем

ДТП произошло вечером в центре Назрани. На переезде затонированная Lada Priora столкнулась с пассажирским поездом, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

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В аварии никто не пострадал. В момент столкновения в машине был только водитель.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Краснодарском крае поезд сбил машину. Погибла девушка-водитель.

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В Ингушетии поезд врезался в машину
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