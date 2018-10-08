В Крыму поезд сбил припаркованный на путях автомобиль

В Джанкойском районе Крыма поезд сбил легковой автомобиль

Полицейские установили, что пьяный 45-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 на станции Соленое озеро подъехал к железнодорожным путям и припарковался. Проезжающий в этот момент поезд сообщением Соленое озеро — Симферополь подал предупредительные сигналы, но водитель машины не отреагировал и не убрал транспортное средство.

В результате аварии автомобиль перевернулся на крышу. Водитель и пассажир машины не пострадали. Задержки поездов на перегоне Соленое озеро — Джанкой не было.

Специалисты устанавливают ущерб, причиненный поезду и автомобилю, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.