В Крыму поезд сбил припаркованный на путях автомобиль

Крым

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В Джанкойском районе Крыма поезд сбил легковой автомобиль

Полицейские установили, что пьяный 45-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 на станции Соленое озеро подъехал к железнодорожным путям и припарковался. Проезжающий в этот момент поезд сообщением Соленое озеро — Симферополь подал предупредительные сигналы, но водитель машины не отреагировал и не убрал транспортное средство.

В результате аварии автомобиль перевернулся на крышу. Водитель и пассажир машины не пострадали. Задержки поездов на перегоне Соленое озеро — Джанкой не было.

Специалисты устанавливают ущерб, причиненный поезду и автомобилю, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
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