Девушка погибла за рулем легковушки, которую сбил поезд в Каневском районе

Краснодарский край

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В Каневском районе 7 февраля при столкновении автомобиля и поезда погибла девушка

Авария произошла около 1:00 на 154-м км трассы Краснодар — Ейск. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на регулируемый железнодорожный переезд. В это время шел пассажирский поезд № 126 Москва — Новороссийск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения с иномаркой не удалось избежать.

Авария не повлияла на график движения поездов, сообщили в пресс-службе СКЖД.

За рулем легковушки находилась 26-летняя девушка. Она погибла, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

По факту аварии проводится проверка.

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