Путин подписал законы о защите прав дольщиков

Первый документ предусматривает, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будет выплачивать компенсации, если застройщик нарушил обязательств перед гражданами. Это касается тех дольщиков, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года и если исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или поручительства. Средства фонда — это страховые премии по договору страхования/поручительства за исключением части, которую удерживает страховщик (банк). Документ обязывает страховщиков передать премии в фонд это в течение 40 дней со дня вступления закона в силу — всего это около 15,3 млрд рублей. Эти средства также направят на достройку проблемных объектов.

Второй закон предполагает создание некоммерческих организаций, которые будут достраивать проблемные объекты на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Он предусматривает создание единого реестра проблемных объектов, в отношении которых более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства. Поправки также позволяют Фонду защиты вмешиваться в дела о банкротстве, а ЖСК по новым нормам смогут претендовать на господдержку в достройке объекта.

Кроме того, с 1 июля застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Деньги дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. Исключения будут для тех проектов, где объект готов не менее чем на 30% и в нем продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей; эти девелоперы смогут работать по старой схеме.