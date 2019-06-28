Путин подписал законы о защите прав дольщиков
Президент Владимир Путин 27 июня подписал изменения в закон о долевом строительстве, предусматривающие дополнительные гарантии защиты прав дольщиков
Госдума приняла два этих документа 19 июня, Совет Федерации одобрил их 26 июня.
Первый документ предусматривает, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будет выплачивать компенсации, если застройщик нарушил обязательств перед гражданами. Это касается тех дольщиков, чей договор с застройщиком был заключен не позднее 20 октября 2017 года и если исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или поручительства. Средства фонда — это страховые премии по договору страхования/поручительства за исключением части, которую удерживает страховщик (банк). Документ обязывает страховщиков передать премии в фонд это в течение 40 дней со дня вступления закона в силу — всего это около 15,3 млрд рублей. Эти средства также направят на достройку проблемных объектов.
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Второй закон предполагает создание некоммерческих организаций, которые будут достраивать проблемные объекты на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Он предусматривает создание единого реестра проблемных объектов, в отношении которых более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства. Поправки также позволяют Фонду защиты вмешиваться в дела о банкротстве, а ЖСК по новым нормам смогут претендовать на господдержку в достройке объекта.
Кроме того, с 1 июля застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Деньги дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. Исключения будут для тех проектов, где объект готов не менее чем на 30% и в нем продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей; эти девелоперы смогут работать по старой схеме.
Напомним, Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая Ростовской области. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе, из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, по ним числится более 3 тыс. дольщиков.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
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