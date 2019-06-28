На Кубани инспектор ГИБДД регистрировал машины по поддельным документам
В Павловском районе арестовали бывшего сотрудника ГИБДД, который выдавал номера на автомобили по поддельным документам
С декабря 2017 года по июль 2018-го в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД ГУ МВД России, который обслуживает Павловский, Кущевский и Крыловской районы, с заявлениями о постановке на учет машин обращались жители края, а также мужчина из Санкт-Петербурга. Они предоставляли необходимый для оформления пакет документов, в который входил паспорт транспортного средства (ПТС). При этом указанные в документах данные о цвете машин, номерах и моделях двигателей не соответствовали информации в системе ПТС.
На основании этого инспектор должен был отказать в регистрации машин, но он все равно регистрировал их и выдавал автовладельцам государственные регистрационные знаки. Нарушения выявили сотрудники УФСБ России по краю вместе с оперативниками оперативно-разыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по региону.
По материалам ФСБ Кубани следственный комитет завел уголовное дело против инспектора полиции. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и отправили под арест, сообщили 28 июня в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Расследование продолжается.
В апреле инспектора МРЭО уволили из органов внутренних дел, сообщили 28 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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