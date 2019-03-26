Инспектор ГИБДД в Сочи сдал за женщину теоретический экзамен на права
В Сочи на инспектора ГИБДД завели дело за то, что он сдал за женщину теоретический экзамен для получения водительского удостоверения
Инспектора безопасности дорожного движения отделения экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УВД по Сочи заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
По версии следствия, в апреле 2018 года к полицейскому обратилась женщина с просьбой помочь ей сдать экзамен и получить водительские права. Инспектор согласился и в тот же день с помощью компьютерной программы подключился к компьютеру женщины и в режиме онлайн ответил на все вопросы теоретического экзамена вместо экзаменуемой, сообщили 26 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
После этого полицейский внес ложные сведения о успешной сдаче теста в экзаменационный лист проведения теоретического экзамена и протокол проведения экзаменов. На следующий день женщина получила водительское удостоверение без фактической проверки знаний.
Инспектора уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекли к ответственности, прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
СК продолжает расследование.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года МВД предложило отменить «площадку» в новых правилах сдачи экзаменов на права.
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