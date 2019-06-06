Суд оштрафовал инспектора ГИБДД в Сочи, который сдал за женщину теоретический экзамен на права

В Сочи инспектора ГИБДД в июне признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге

Бывший инспектор безопасности дорожного движения отделения экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УВД по Сочи Николай Шарков признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Суд назначил ему штраф в размере 60 тыс. рублей, сообщили 6 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в апреле 2018 года к полицейскому обратилась женщина с просьбой помочь ей сдать экзамен и получить водительские права. Инспектор согласился. В тот же день с помощью компьютерной программы он подключился к компьютеру женщины и в режиме онлайн ответил на все вопросы теоретического экзамена вместо экзаменуемой. После этого полицейский внес ложные сведения об успешной сдаче теста в экзаменационный лист проведения теоретического экзамена и протокол проведения экзаменов.

На следующий день женщина получила водительское удостоверение. Инспектора уволили из органов внутренних дел в августе 2018 года по отрицательным мотивам.