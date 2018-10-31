На Кубани бывший инспектор ГИБДД выдавал «красивые» автомобильные номера за деньги

В Краснодаре будут судить бывшего полицейского, который за деньги выдавал «красивые» автомобильные номера

По данным следствия, трое полицейских организовали деятельность по выдаче регистрационных знаков с определенными цифрами и буквами за взятку. Также они привлекли своего знакомого для поиска людей, желающих получить номера.

В ноябре 2015 года в МРЭО по обслуживанию Абинского, Северского и Крымского районов обратилась женщина, желающая поставить свою машину на учет и получить регистрационный знак. Ее автомобилю присвоили номера в установленном порядке и от имени женщины составили заявление об оставлении их на хранении в МРЭО. После этого полицейские подделали договор купли-продажи и переоформили номера на другую машину.

Весной 2016 года аналогичным способом двое полицейских продали «красивый» номер за 30 тыс. рублей. Позже мужчины снова выдали регистрационный знак с определенным номером и получили 90 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Бывшего инспектора безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю обвиняют по п. «а» ч. 5 ст. 290 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Мужчину объявили в федеральный розыск. В сентябре 2018 года он пришел к следователю с явкой с повинной. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.