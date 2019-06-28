В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней

В Адыгее с 28 по 30 июня синоптики прогнозируют ухудшение погоды

В республике ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Шквалистый ветер может усилиться до 20 м/c. В связи с этим в течение трех дней в регионе будет действовать экстренное предупреждение.

В республике возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера. Возможны нарушения работы дорожных и коммунальных служб, порывы линий связи и электропередачи, нарушение систем жизнеобеспечения населения. Непогода также может повредить сельхозкультуры и плодовые деревья, предупредили в пресс-службе МЧС по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, накануне штормовое предупреждение объявили в Крыму: на полуостров надвигается скандинавский циклон, который принесет похолодание до 10 °С и грозовые ливни.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за смерчей и сильных дождей.