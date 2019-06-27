Похолодание до 10 °С и грозовые ливни. На Крым надвигается скандинавский циклон
В Симферополе с 28 июня будет действовать штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по территории полуострова пройдет холодный фронт скандинавского циклона. Он принесет сильные ливни с грозой и градом, шквал до 20-25 м/с.
Днем 29 и 30 июня температура воздуха опустится до 20-25 °С, ночью возможно похолодание до 10-15 °С, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
Кроме того, до 29 июня в республике будет действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (3652) 55-09-04 или 101.
О том, как быть лучшими и чего ждут от банка клиенты
Интервью с киберпсихологом
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.