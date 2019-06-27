В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей и ливней с градом

Краснодарский край

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С вечера 27 июня, а также в течение суток с 28 по 30 июня в Сочи ожидается ухудшение погоды

На курорте местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В эти дни на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей над морем.

На реках возможны резкие подъемы уровня воды, на отдельных водотоках — до неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастет риск схода селей малого объема, предупредили в пресс-службе мэрии Сочи.

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Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха возле водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Напомним, в Крыму в конце недели прогнозируют сильные осадки со шквалом и понижение температуры воздуха до 10 °С.

Как сообщали Юга.ру, утром 24 июня на курорте «Роза Хутор» на дорогу в районе Сулимовского ручья после сильного ливня сошли несколько селей, один из них и заблокировал дорогу. Общий объем грязекаменной массы потока составил около 1,5 тыс. куб. метров. Накануне на месте схода селя ввели режим ЧС.

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