В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей и ливней с градом
С вечера 27 июня, а также в течение суток с 28 по 30 июня в Сочи ожидается ухудшение погоды
На курорте местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В эти дни на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей над морем.
На реках возможны резкие подъемы уровня воды, на отдельных водотоках — до неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастет риск схода селей малого объема, предупредили в пресс-службе мэрии Сочи.
Читайте также:
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха возле водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
Напомним, в Крыму в конце недели прогнозируют сильные осадки со шквалом и понижение температуры воздуха до 10 °С.
Как сообщали Юга.ру, утром 24 июня на курорте «Роза Хутор» на дорогу в районе Сулимовского ручья после сильного ливня сошли несколько селей, один из них и заблокировал дорогу. Общий объем грязекаменной массы потока составил около 1,5 тыс. куб. метров. Накануне на месте схода селя ввели режим ЧС.
Статьи ПартнерскийКак на краснодарском заводе обучают специалистов международного уровня. Прямо в цехах
Образовательные программы CLAAS
О том, как быть лучшими и чего ждут от банка клиенты
Интервью с киберпсихологом
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.